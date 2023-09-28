Рязанцы пожаловались в Госжилинспекцию на некачественный капремонт

Состоялся личный прием руководителя Государственной жилищной инспекцией Рязанской области. Об этом сообщает официальная страница ведомства ВКонтакте.

Больше всего жителей волновали вопросы, связанные с проведение капитального ремонта в многоквартирных домах и исправления недочетов при его проведении в рамках гарантии.

Собственник квартиры в многоквартирном доме 16 по ул. Станкозаводской города Рязани обеспокоена «вздутием» покрытия на крыше. В рамках гарантийного срока обслуживания, жители и управляющая организация своевременно обратились в Фонд капитального ремонта для устранения недостатков. Присутствующий на приеме представитель Фонда капитального ремонта сообщил, что о проблеме известно, в настоящее время принимаются меры по устранению недостатков (составляется дефектовочная ведомость, составляется смета производства работ). ✅Работы должны быть выполнены в самое ближайшее. Инспекция проконтролирует выполнение работ.

Жители многоквартирного дома 19 по ул. Юбилейная города Рязани, обратили внимание на нарушения при проведении капитального ремонта крыши (деформация рулонного покрытия кровли по всей площади, отслоение и разрушение штукатурного слоя на оголовках вентиляционных шахт). Жители уже обращались по данному вопросу и хотели узнать о результатах. Представитель Фонда капитального ремонта пояснил, что пройдена вся процедура предъявления претензий к подрядной организации, в настоящее время Фондом капитального ремонта подано исковое заявление в суд об устранении недостатков и выплате штрафных санкций. Конечно, мы все настроены как можно скорее решить возникшие вопросы, однако, мы обязаны соблюдать установленные процедуры. Инспекция выступит в данном судебном споре в качестве третьего лица, в таком же качестве будет привлечена и управляющая организация.

Житель р. п. Лесной Шиловского района Рязанской области, обратилась с вопросом по имеющейся задолженности по оплате капитального ремонта. У заявителя в собственности два объекта недвижимости (в г. Рязани и в р. п. Лесной), по одному объекту (г. Рязани) оплата производиться своевременно, по второму имеется задолженность более 20 тыс. рублей. В отношении собственника есть решения судов о взыскании такой задолженности. По мнению собственника, взыскание задолженности не правомерно.

— Будем разбираться в данном вопросе, но хотим отметить, что каждый собственник помещений в многоквартирном доме обязан оплачивать взносы на капитальный ремонт, вне зависимости от того проживает он в данном помещении или нет. За несвоевременную оплату начисляются пени, — говорится в сообщении Госжилинспекции.

Отдельные вопросы касались проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов.

Жители многоквартирных домов 12 по ул. Центральная п. Болонь Клепиковского района и 18 по ул. Космодемьянской г. Рязани не согласны с повышением платы за содержание помещений в многоквартирном доме и считают, что решения по такому вопросу должны приниматься 2/3 голосов собственников помещений многоквартирного дома, тогда как при проведенном голосовании решения приняты большинством собственников. Вместе с тем, в статье 46 Жилищного кодекса РФ установлены требования к необходимому кворуму для принятия решения по тем или иным вопросам повестки дня. Перечень решений принимаемых 2/3 или 50% голосов собственников перечислен и расширенному толкованию не подлежит. Таким образом, для принятия решения об установлении платы за содержание помещений достаточно простого большинства собственников, принявших участие в голосовании. Собственникам не только даны разъяснения, но и представлены протоколы общих собрания для ознакомления.

Собственник многоквартирного дома 30 корп.1 по ул. Тимакова г. Рязани обратил внимание на некачественную уборку мест общего пользования многоквартирного дома и отсутствия твердого покрытия на контейнерной площадке для сбора ТКО.