Рязанцы пожаловались на опасную лестницу, ведущую к подъезду. Жалобу с просьбой компетентные органы помочь разобраться с проблемой прислали РИА «7 info».
Жители дома №23 корп. 1 по улице Интернациональной обратились с просьбой помочь сделать лестницу, ведущую к подъезду №4. Рязанцы пишут, что лестница находится в опасном состоянии, острые углы вызывают опасение у родителей детей.
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