Рязанцы пожаловались на опасную лестницу, ведущую к подъезду. Жалобу с просьбой компетентные органы помочь разобраться с проблемой прислали РИА «7 info».

Жители дома №23 корп. 1 по улице Интернациональной обратились с просьбой помочь сделать лестницу, ведущую к подъезду №4. Рязанцы пишут, что лестница находится в опасном состоянии, острые углы вызывают опасение у родителей детей.

«Уважаемый Павел Викторович, у нас проблема. Помогите решить. Наша лестница в подъезд с наваренным каркасом сделана с уголком. Мы спотыкаемся. С детьми очень трудно спускаться и опасно. Просим Вас помочь нам сделать лестницу», — говорится в тексте обращения.