Рязанцы пожаловались на тараканов в магазине «Дикси»

В Рязани заметили тараканов в магазине «Дикси». Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале «Рязань».

Насекомых заметили в супермаркете по адресу: улица Трудовая, №1, корп. 1. Рязанцы подали жалобу в Роспотребнадзор онлайн.

«Надеюсь, магазин проведёт травлю тараканов, но не с помощью дихлофоса, не убирая фрукты-овощи с полок», — пишут очевидцы.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info