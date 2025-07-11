Рязанцы пожаловались на состояние пляжа в Солотче

Жители Рязани пожаловались на состояние пляжа в посёлке Солотча. Пост опубликован в группе «Солотча Инфо».

По словам автора поста, на пляже нет лавочек, переполнены урны. Также есть «странный навес с тремя мусорными бочками, ужасная раздевалка, сделанная из каких-то очень странных старых плит, куда стоит вечная очередь, и плакат «Правила поведения на пляже», который просто стоит на песке, подпирает раздевалку».

Пользователи соцсети отмечают, что состояние пляжа хуже, чем в прошлом году.

В комментариях префектура Солотчи сообщила, что уборка проводится ежедневно утром и вечером, а стенд оторвали вандалы. Кроме того, опубликованы фотографии, на которых можно заметить другое состояние пляжа.

Ответа на вопрос, почему закрыты туалеты, пока нет.

Фото: vk.com/solotchainfo