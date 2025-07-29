Рязанцы пожаловались на работу нового 46-го автобуса

Рязанцы жалуются на новый 46-й автобус. Отзыв жителя Олимпийского городка публикует телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».
Работой маршрута №46, соединяющего Семчино и Олимпийский городок, крайне недовольны рязанцы. Жители Олимпийского городка отмечают, что транспорт стал ходить намного реже.
Рязанцы добавили, что маршрутки уезжают с Олимпийского городка уже бидком.
Напомним, с понедельника, 21 июля, на маршруте №46 начали работать новые автобусы, принадлежащие МУП «УРТ». Передачу маршрута в ведение УРТ оценили жители города, выделив плюсы и минусы.