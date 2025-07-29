Рязанцы пожаловались на работу нового 46-го автобуса

«Честно скажу, у нас забрали самый лучший транспорт. Маршрут №62 ходит раз в 30, а то и 40 минут. И вот была у нас хорошая 46-я маршрутка, пускай в каком-то месте неудобная и некомфортная, но она была! А сейчас нас лишили единственного часто ходящего транспорта», — отметил рязанец.