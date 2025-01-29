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Рязанцы пожаловались на проблемы после запрета парковки у школы №45

Алексей Самохин

Читатели пожаловались редакции 7info на ситуацию, которая сложилась после запрета парковки у школы №45 на улице Пирогова. 

Ранее администрация Рязани сообщила, что в районе учебного заведения установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор». Сделано это для повышения безопасности дорожного движения. 

По словам рязанцев, ситуация у школы изменилась в худшую сторону. Родители, которые привозят детей, вынуждены заезжать в «карман» у здания, школьники ходят между машинами, рискуя попасть под колёса. 

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Также читатель предоставил нам фото- и видеоматериалы. 

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