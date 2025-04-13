Рязанцы пожаловались на отмену рентабильного рейса Рязань — Ольхи через село Борец. Жители обратились в комментариях к записи в телегам-канале губернатора Рязанской области Павла Малкова. Минтранс прокомментировал ситуацию.

Рязанцы сообщили, что на протяжении последних 10 лет регулярно работал рейс Рязань — Ольхи, проходящий через село Борец. Теперь этот маршрут отменили, и прямого сообщения с поселком нет.

«Как вы видите решение проблемы, если я еду к родителям с двумя маленькими детьми, на такси у меня нет денег. Как я вообще должна добираться? Прошу обратить внимание, что маршрутка данного пути всегда шла полная, то есть рейс рентабельный и нужный людям. Очень прошу рассмотреть вопрос с возобновлением рейса Рязань — Ольхи (Шацкий район) через село Борец», — пишут в комментариях к записи Павла Малкова.

Минтранс области ответил гражданам, что в период с ноября 2024 года по январь 2025 года проводилась конкурсная процедура на право обслуживания обозначенных выше маршрутов. Однако в адрес министерства ни одной заявки от перевозчиков не поступило.

«Понимаем Вас и при увеличении пассажиропотока и спроса у жителей на маршруты Nº 561 «Рязань АВЦ — Ольхи» и Nº 562 «Рязань АВЦ — Максы» готовы рассмотреть возможность их возобновления», — пишет минтранс. Реклама

В минимстерстве отметили, что в настоящее время жители с. Борец Сараевского района имеют возможность доехать до областного центра с пересадкой в районном центре р.п. Сараи с муниципального маршрута Nº 110 «Сараи — ст. Верда — с. Белоречье» на межмуниципальные маршруты Nº 501 «Рязань АВЦ — Ухолово — Сараи» и Nº 502 «Рязань АВЦ — Кирицы — Можары — Сараи». Минтранс.