Рязанцы пожаловались на отмену рентабильного рейса Рязань — Ольхи через село Борец. Жители обратились в комментариях к записи в телегам-канале губернатора Рязанской области Павла Малкова. Минтранс прокомментировал ситуацию.
Рязанцы сообщили, что на протяжении последних 10 лет регулярно работал рейс Рязань — Ольхи, проходящий через село Борец. Теперь этот маршрут отменили, и прямого сообщения с поселком нет.
Минтранс области ответил гражданам, что в период с ноября 2024 года по январь 2025 года проводилась конкурсная процедура на право обслуживания обозначенных выше маршрутов. Однако в адрес министерства ни одной заявки от перевозчиков не поступило.
В минимстерстве отметили, что в настоящее время жители с. Борец Сараевского района имеют возможность доехать до областного центра с пересадкой в районном центре р.п. Сараи с муниципального маршрута Nº 110 «Сараи — ст. Верда — с. Белоречье» на межмуниципальные маршруты Nº 501 «Рязань АВЦ — Ухолово — Сараи» и Nº 502 «Рязань АВЦ — Кирицы — Можары — Сараи». Минтранс.