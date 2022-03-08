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Вторник, 8 марта, 2022

Рязанцы пожаловались на «опасный» забор в Кремле

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Рязанцы пожаловались на «опасный» забор в Кремле

7info7

«Опасный» забор в Рязанском Кремле привлёк внимание жителей города. Снимки опубликовали в группе «Народный контроль».

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Речь идёт об ограждении вдоль набережной. На него повесили предупредительную ленту и табличку «Опасная зона».

— Рязанский Кремль — позорное лицо города! — возмутился автор поста.

Рязанцы пожаловались на "опасный" забор в Кремле
Рязанцы пожаловались на "опасный" забор в Кремле

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