Рязанцы пожаловались на новый пешеходный переход около магазина «Глобус»

Рязанцы пожаловались на неработающие лифты в новом пешеходном переходе около магазина «Глобус» на Северной окружной. Жалобу публикует телеграм-канал «Подслушано в Рязани».

«Решил проверить лифты, не реагировали на вызов, двери были закрыты. Позвонил в обслуживающую компанию по номеру, который был на наклейке на лифте, там сказали, что обязательно устранят все поломки», — пишет автор поста.

Через 4 дня поломку не устранили, листок с номером телефона для связи сняли. Но рязанец сохранил номер и дозвонился до управляющей компании, ответ тот же: «недостатки устраним». Через неделю оператор на другом конце провода уже начал говорить, что лифты не работают по причине не подведенного электричества.

В управляющей компании отметили, что устранение вышеуказанной причины, по которой не работают лифты, не входит в их обязанности. Нужно разбираться со строительной компанией, когда звонивший рязанец спросил ее номер, трубку положили.

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В сложившейся ситуации инвалиды, а также люди с колясками и велосипедами не могут воспользоваться переходом, так как он не оборудован пандусами, а лифт не работает.