Рязанцы пожаловались на вонь фекалий в городе ночью 26 мая

Жители Рязани вновь сообщают о неприятном запахе, который осущался в ночь на 26 мая. По их словам, вонь начала распространяться ещё вечером.

Согласно сообщениям в соцсетях, неприятный запах ощущали в центре, в Горроще, на Московском. Что именно послужило зловонью, неизвестно.

Сообщается также, что эта ночь — далеко не первая, когда на улице ощущался неприятный запах. Кто-то пишет в соцсетях, что пахло чем-то химическим. Другие указывают, что ощущался стойкий запах экскрементов.