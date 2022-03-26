Рязанцы пожаловались на мусорные завалы на улице Вокзальной

Жители Рязани возмутились завалами мусора на улице Вокзальной. Фотографии опубликованы в группе «Типичная Рязань» 26 марта.
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В комментариях пользователи требуют, чтобы ответственные лица приняли меры.
Жители Рязани возмутились завалами мусора на улице Вокзальной. Фотографии опубликованы в группе «Типичная Рязань» 26 марта.
В комментариях пользователи требуют, чтобы ответственные лица приняли меры.
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