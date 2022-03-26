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Суббота, 26 марта, 2022

Рязанцы пожаловались на мусорные завалы на улице Вокзальной

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Рязанцы пожаловались на мусорные завалы на улице Вокзальной

Александр Ильин
Фото: Артем Бухвалов

Жители Рязани возмутились завалами мусора на улице Вокзальной. Фотографии опубликованы в группе «Типичная Рязань» 26 марта.

«Мусор скоро будет на проезжей части», — написал автор поста. 

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В комментариях пользователи требуют, чтобы ответственные лица приняли меры.

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