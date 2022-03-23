Рязанцы пожаловались на дым над городом

Утром 23 марта жители Рязани пожаловались на дым над городом. Пост опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».
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Ранее жители города неоднократно жаловались на сильную вонь, выбросы промышленных предприятий.
Утром 23 марта жители Рязани пожаловались на дым над городом. Пост опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».
Ранее жители города неоднократно жаловались на сильную вонь, выбросы промышленных предприятий.
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