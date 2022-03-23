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Среда, 23 марта, 2022

Рязанцы пожаловались на дым над городом

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Рязанцы пожаловались на дым над городом

7info

Утром 23 марта жители Рязани пожаловались на дым над городом. Пост опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».

— Над Московским/Приокским опять слои серые дыма, — пишет автор.

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Ранее жители города неоднократно жаловались на сильную вонь, выбросы промышленных предприятий.

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