Рязанцы возмутились очередями в ДК «Олимпийский» на концерт «Зверей»

В соцсетях рязанцы возмутились организацией концерта «Звери» в ДС «Олимпийский». Гостям мероприятия пришлось долго стоять в очередях, чтобы попасть внутрь помещения.

Гевные посты 18 ноября появились в соцсетях. Люди пишут, что были вынуждены стоять на холоде и ждать, когда их пустят внутрь. Как итог — многие пропустили начало концерта.

Судя по откликам в комментариях, зрителям удалось попасть на площадку ближе к 20 часам, хотя выступление коллектива было заявлено на 19 часов.

Напомним, ранее рязанцы выражали массовые недовольства организацией концерта Анны Асти. Но тогда начало выступления сильно задержали, и зрителям долго пришлось ждать появление звезды на сцене.