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Рязанцы пожаловались депутатам на затянувшийся капремонт

Первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова и депутат РГД по округу № 1 Роман Худяков встретились с жителями дома № 35 корпус 1 по ул. Гоголя. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы. 

В рамках депутатского контроля по качеству проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов они организовали работу специальной комиссии.

Жильцы дома жаловались на затянувшийся капитальный ремонт крыши и попросили депутатов проработать с подрядчиком и фондом капитального ремонта возможность ускорения работ. Вопрос взят на контроль.

Ранее РИА «7 новостей» сообщало, что депутаты предложили усилить контроль за капремонтом многоквартирных домов в Рязани.

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