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Экономика и бизнес

Рязанцы посетили «образцовые» предприятия региона

Алексей Самохин

Эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса организовали экскурсии на модельные предприятия Рязанской области. Ознакомительные визиты прошли в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

НПП «Тепловодохран» приняло гостей из компании «Инвард» на своей производственной площадке. Директор производства предприятия Александр Веткин рассказал о развитии компании и поделился опытом внедрения культуры непрерывных улучшений. Представителям «Инварда», который только начинает внедрять у себя «бережливые» инструменты, провели по цехам, где они увидели, как зарождаются и собираются разные типы счетчиков. Гости отметили, что эффективность работы зависит от четкого распределения обязанностей и ответственности всех участников, которые каждый день стоят у станков и видят весь процесс, в том числе моменты, которые нуждаются в улучшении. 

Представители компании «А-Гласс ПРО» посетили завод МГК «Световые технологии» ― крупнейшего производителя и поставщика современных энергоэффективных светотехнических решений в России и странах СНГ. Экскурсанты увидели, как на предприятии строится система работы с персоналом (обучение, кадровый резерв, наставничество), программа подачи предложений по улучшениям (с акцентом на высвобожденные нормочасы), организованы инфоцентры и внедрена система 5С. Специалисты «Световых технологий» уверены ― опыт успешного предприятия может стать источником вдохновения для тех, кто только начинает свой путь во внедрения бережливого производства.

Отметим, образцовыми предприятиями для изучения опыта реализации федпроекта «Производительность труда» в Рязанской области также являются также компания «Фибратек» и ТТМ Центр. Сотрудники РЦК регулярно организовывают экскурсии на их производственные площадки, чтобы участники могли увидеть, каких результатов можно добиться без дополнительных финансовых затрат. Подробную информацию о реализации федерального проекта можно получить на ИТ-платформе производительность.рф.

Рязанцы посетили «образцовые» предприятия региона Эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса организовали экскурсии на модельные предприятия Рязанской области.
Рязанцы посетили «образцовые» предприятия региона Эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса организовали экскурсии на модельные предприятия Рязанской области.

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