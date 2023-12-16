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Рязанцы попросили оборудовать автомобильную дорогу с тротуаром на улице Серёжина Гора

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В пятницу, 15 декабря, мэр Рязани Виталий Артёмов провёл приём граждан. О его результатах сообщила пресс-служба горадминистрации.

Так, к Артёмову в рамках приёма обратились рязанцы с просьбой оборудовать автодорогу по ул. Сережина Гора тротуаром или пешеходной дорожкой. Как отметили сотрудники управления благоустройства города, в настоящее время разработана проектная документация на ремонт дороги с устройством тротуара.

Реализация проекта планируется в 2024 году. Работы проведут в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани».

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