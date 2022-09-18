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Татьяна Проводина

Рязанцы попросили о дополнительной остановке общественного транспорта в Дашково-Песочне

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Photo by form PxHere

Жительница Рязани на личном приёме у мэра города Елены Сорокиной 16 сентября попросила организовать остановку общественного транспорта в Дашково-Песочне. Об этом написала мэр Рязани на своей странице ВКонтакте.

Речь идёт об участке улицы Зубковой в районе дома 27 к. 3. Сейчас там есть две остановки в 15 минутах ходьбы – это «Центр детского творчества» и «Зельгрос». Проход к первой из остановок идёт на подъём, и пожилым гражданам тяжело туда ходить.

Район развивается, увеличилось число домов, так что остановка в этом месте необходима жителям.

Рязанцы попросили о дополнительной остановке общественного транспорта в Дашково-Песочне
Рязанцы попросили о дополнительной остановке общественного транспорта в Дашково-Песочне

Градоначальник сообщила, что разработан проект по реконструкции участка автодороги, включающий обустройство заездных карманов, остановки общественного транспорта, регулируемого пешеходного перехода и светофора.

В следующем году при объявлении минтрансом региона конкурсного отбора администрация Рязани обязательно будет в нём участвовать, – отметила Елена Сорокина.

Елена Сорокина: «Надеемся, что получим субсидии из областного бюджета на выполнение этих работ»

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