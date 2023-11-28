Вторник, 28 ноября, 2023
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Рязанцы попросили губернатора защитить их от подозрительной управляющей компании

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Рязанцы записали видеообращение к губернатору Павлу Малкову, в котором просят защитить их от подозрительной УК «Аварус ЖКХ сервис».

УК, по словам жителей дома №21 на улице Новоселов, была зарегистрирована только в октябре 2023 года и не имеет технической базы, сотрудников и других домов во ведении. Офис компании находится в одном здании с сауной, и жильцы подозревают, что директор УК – подставное лицо.

В ноябре к рязанцам пришли два молодых человека и девушка. Один из них представился уроженцем Кирова Сергеем Постниковым. Мужчина вел себя на собрании агрессивно.

Во втором представителе УК горожане узнали бывшего депутата Рязанской областной Думы Никиту Усачева. Девушка – Мария Гайдова – помощница депутата и блогер.

Молодые люди ходят по квартирам и агитируют перейти в «Аварус ЖКХ сервис» пожилых людей, которых, говорится в обращении, легко обмануть.

Рязанцы просят защитить их от возможного мошенничества и разобраться с правомерностью действий УК.

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