Рязанцы, пользующиеся МТС, массово жалуются на проблемы со связью. Об этом жители области сообщают 6 сентября в социальных сетях и на спецсервисах мониторинга.

Жалобы на качество связи от абонентов МТС резко возросли из Хабаровского края, Карачаево-Черкесской Республики, Амурской области, Приморского края и Рязанской области. В особенности страдают рязанцы, от них поступило 82% жалоб от общего числа. Пользователи отмечают плохую работу мобильной связи, отсутствие мобильного интернета, невозможность совершать и принимать звонки. Сбои затронули голосовую связь и передачу данных.

Проблемы коснулись как владельцев Android, так и iOS. От пользователей Android-устройств поступило 48,8% жалоб от общего числа, от обладателей iOS-устройства — 44,2% жалоб, от Windows-устройства — 6,2% жалоб.