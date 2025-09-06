Суббота, 6 сентября, 2025
Рязанцы, пользующиеся МТС, массово жалуются на проблемы со связью

Анастасия Мериакри
Изображение от 8photo на Freepik

Рязанцы, пользующиеся МТС, массово жалуются на проблемы со связью. Об этом жители области сообщают 6 сентября в социальных сетях и на спецсервисах мониторинга.

Жалобы на качество связи от абонентов МТС резко возросли из Хабаровского края, Карачаево-Черкесской Республики, Амурской области, Приморского края и Рязанской области. В особенности страдают рязанцы, от них поступило 82% жалоб от общего числа. Пользователи отмечают плохую работу мобильной связи, отсутствие мобильного интернета, невозможность совершать и принимать звонки. Сбои затронули голосовую связь и передачу данных.

Проблемы коснулись как владельцев Android, так и iOS. От пользователей Android-устройств поступило 48,8% жалоб от общего числа, от обладателей iOS-устройства — 44,2% жалоб, от Windows-устройства — 6,2% жалоб.

Самые читаемые материалы

Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...
Новости России

Не сдавшие «антимигрантский» экзамен русские дети пожаловались на ситуацию

Русскоязычные дети, не сумевшие сдать «антимигрантский» школьный экзамен, записали...
Общество

В Рязани с 11 сентября изменятся маршруты бесплатных автобусов до ТРЦ «Марко Молл»

С 11 сентября в Рязани меняется расписание и маршруты движения  бесплатных автобусов до торгово-развлекательного центра «Марко Молл». Об этом сообщили в администрации ТРЦ. 
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

«Царьград»: на кону оккупация Одессы 

Речь идёт о планах создания в Одессе британской военно-морской базы по примеру Гибралтара, что Россия считает абсолютно неприемлемым.

Последние новости

Новости России

В Подмосковье усилят контроль за частными приютами для животных

Это решение было принято после скандального инцидента в Чехове, где в одном из пунктов передержки животных содержали в ужасных условиях.
Происшествия

У иностранца изъяли поддельное водительское удостоверение в Рязани

Сотрудники ГАИ остановили автомобиль для проверки документов, за рулем которого находился 34-летний гражданин среднеазиатской республики.
Интересное

Названы знаки Зодиака, которым не повезёт на следующей неделе

Положение планет сулит обострение конфликтов с коллегами и начальством, а также возможные интриги.
Новости России

Звёздный продюсер назвал имена самых высокооплачиваемых артистов

По мнению Павла Рудченко, сегодня самой высокооплачиваемой российской певицей является Полина Гагарина.
Новости мира

«Роты смертников» начали создавать в ВСУ

Их отправляют на штурм, чтобы отвлечь огонь на себя.
Культура и события

Гастроли Липецкого театра драмы стартовали в Рязани

Этот проект не просто событие культурной жизни, а важный инструмент укрепления культурных связей, развития театрального искусства и расширения кругозора жителей двух городов.
Интересное

Священник объяснил, почему платить за записки в храме — это ненормально

Протоиерей ответил, что плата за записки в храме — это вынужденная мера. В идеале христиане должны содержать свой клир и храм в таком достатке, чтобы священникам не нужно было беспокоиться о содержании семьи, а настоятелям — о ремонте.
Экономика и бизнес

В 2025 году поток туристов в Рязанской области достигнет 2 млн, прогнозрует Павел Малков

Сейчас в регионе работают порядка 160 гостиниц, санаториев, баз отдыха и хостелов общей вместимостью до 10 тысяч мест.