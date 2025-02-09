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Общество

Рязанцы получили приз 30 000 рублей в конкурсе ледовых скульптур

Анастасия Мериакри

Рязанцы заняли 3 место в 24-ом Международном конкурсе снежных и ледовых скульптур в рамках зимнего фестиваля «Гиперборея 2025». Об этом сообщает группа фестиваля ВКонтакте.

В номинации «Снежная скульптура большой куб» диплом 3 степени и денежный приз 30 000 рублей получили участники конкурса из Рязани за работу «Жизнь Онего». Награды им вручил руководитель розничной сети магазинов «СИЛА».

За работу «Грибы в Рязани» диплом 3 степени и призы вручили команде из Петрозаводска в номинации «Снежная скульптура – малый куб». Поздравляем победителей!

Рязанцы получили приз 30 000 рублей в конкурсе ледовых скульптур За работу «Грибы в Рязани» диплом 3 степени и призы вручили команде из Петразаводска в номинации «Снежная скульптура – малый куб»
Фото: https://vk.com/giperfest

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