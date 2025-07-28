Рязанцы показали высокие результаты на соревнованиях по стендовой стрельбе

Рязанские спортсмены успешно выступают на престижных соревнованиях по стендовой стрельбе.

На Открытом Кубке России в дисциплине трап рязанцы Роман Матюхин и Андрей Жуков подтвердили разряды кандидатов в мастера спорта.

В дисциплине скит Ярослав Безрядин подтвердил разряд кандидата в мастера спорта, а Вадим Боронтов — первый разряд, и завоевал «серебро» в старшей возрастной категории.

Также недавно завершился Чемпионат Москвы и соревнования, посвященные Дню московского спорта. В дисциплине «трап» серебряным призёром стал Андрей Жуков, Ярослав Безрядин завоевал серебро в «ските».

Воспитанник рязанской школы стендовой стрельбы, ветеран боевых действий Евгений Гамезо, стал чемпионом России в дисциплине «пара-трап» среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Чемпионат страны проходил с 17 по 21 июля в Татарстане.