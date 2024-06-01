Суббота, 1 июня, 2024

Рязанцы показали дискотеку фонарей на улице Бирюзова

Автор: 7info

Опубликовано

На улице Бирюзова в Рязани в течение недели проходит «дискотека фонарей». Об этом сообщает телеграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ».

В опубликованном видео можно заметить, что уличные фонари постоянно мигают.

— Дискотека фонарей на Бирюзова, 30 уже которую неделю, — пишет автор поста.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Момент наезда на женщину на Солотчинском шоссе Рязани попал на видео

«Жить по-Фёдоровски»: в Рязани наградили подвижников, меценатов и благотворителей

Дорогу молодым: на российский рынок вышел новый китайский кроссовер GAC GS3

Константин Гецати раскрыл обман Ольги Меганской

SHOT: Родные Заворотнюк не стали использовать разработанный для неё препарат

53 ракеты и 47 гераней атаковали Украину сегодня ночью — WarGonzo

В Солотче отремонтировали мост у Лысой горы

Появились подробности ДТП со сбитой женщиной около поста ДПС

На Касимовском шоссе перевернулась «ГАЗель»

У солотчинского поста ДПС сбили женщину

В рязанской ОКБ выявили нецелевое использование бюджетных средств

«Зелёный сад» получил разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК ITower

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Момент наезда на женщину на Солотчинском шоссе Рязани попал на видео

Новости Рязани
Женщину сбили на пешеходном переходе, прямо на глазах у сотрудников полиции напротив поста ДПС.

«Жить по-Фёдоровски»: в Рязани наградили подвижников, меценатов и благотворителей

Культура
Благодарственные письма «Жить по-Фёдоровски» вручили заместитель главы администрации города Рязани Лариса Крохалева и начальник управления культуры администрации города Надежда Майорова.

Дорогу молодым: на российский рынок вышел новый китайский кроссовер GAC GS3

Новости Рязани
Автомобиль GAC GS3 отличается необычным футуристичным и угловатым дизайном.

Константин Гецати раскрыл обман Ольги Меганской

Новости мира
Главный герой сделал неприятные выводы сразу о двух девушках прямо накануне финала.

SHOT: Родные Заворотнюк не стали использовать разработанный для неё препарат

Новости мира
4 года назад учёные рассказали президенту России Владимиру Путину о подборе специальных онколитических вирусов, способных разрушить опухоль Заворотнюк.