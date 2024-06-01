Рязанцы показали дискотеку фонарей на улице Бирюзова

На улице Бирюзова в Рязани в течение недели проходит «дискотека фонарей». Об этом сообщает телеграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ».
В опубликованном видео можно заметить, что уличные фонари постоянно мигают.
На улице Бирюзова в Рязани в течение недели проходит «дискотека фонарей». Об этом сообщает телеграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ».
В опубликованном видео можно заметить, что уличные фонари постоянно мигают.
Популярные материалы
Последние публикации
Возрастное ограничение: 16+