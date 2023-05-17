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Рязанцы отправили в Новую Каховку гуманитарный груз в 20 тонн

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В рамках сбора «Всё для Победы» Народного Фронта в Рязани в Новую Каховку Херсонской области был отправлен гуманитарный груз со стройматериалами, продуктами питания и товарами хозяйственно-бытового назначения, общей массой около 20 тонн.

Основная часть груза — 10 тонн листов ориентированно-стружечной плиты, которую местные власти используют чтобы закрыть выбитые во время обстрелов окна жилых домов и зданий.

Отправить груз добровольцам помогли правительство региона, компания NicePrice62, Рязанский агромолкомбинат, министерство экономического развития Рязанской области.

Также в Новую Каховку отправили молочную продукцию, тушёнку, консервы, продукты питания, мыло, средства гигиены.

В ОНФ напомнили, что Рязанская область взяла шефство над Новой Каховкой после вхождения в состав России Херсонской области. Отправленный гуманитарный груз уже не первый.

По словам координатора регионального сбора «Всё для Победы Ивана Крестьянинова, стройматериалы в тех местах найти сложно, поэтому отправленный груз очень важен для Новой Каховки.

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