Рязанцы одержали победу на Кубке Мира 2025 в Венгрии. Об этом сообщили в Минспорте Рязанской области.

Захар Петров завоевал серебро на первом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В финальном заезде на дистанции 500 метров рязанец финишировал с результатом 1:48.34.

В финале в каноэ-четверках на дистанции 500 метров Матвей Арсёнов, Михаил Павлов, Дмитрий Шаров и Алексей Коровашков одержали блестящую победу с результатом 1:34.60. Ребята завоевали золото I этапа Кубка Мира 2025.

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