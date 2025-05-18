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Рязанцы одержали победу на Кубке Мира 2025 в Венгрии

Анастасия Мериакри

Рязанцы одержали победу на Кубке Мира 2025 в Венгрии. Об этом сообщили в Минспорте Рязанской области.

Захар Петров завоевал серебро на первом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В финальном заезде на дистанции 500 метров рязанец финишировал с результатом 1:48.34.

В финале в каноэ-четверках на дистанции 500 метров Матвей Арсёнов, Михаил Павлов, Дмитрий Шаров и Алексей Коровашков одержали блестящую победу с результатом 1:34.60. Ребята завоевали золото I этапа Кубка Мира 2025.

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Рязанцы одержали победу на Кубке Мира 2025 в Венгрии Захар Петров завоевал серебро на первом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.
Рязанцы одержали победу на Кубке Мира 2025 в Венгрии Захар Петров завоевал серебро на первом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.
Рязанцы одержали победу на Кубке Мира 2025 в Венгрии Захар Петров завоевал серебро на первом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.
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