Воскресенье, 12 марта, 2023
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Рязанцы объяснили мощные вспышки в небе над Московским районом

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Скриншот видео

Мощные вспышки в небе над Московским районом Рязани происходили из-за короткого замыкания троллейбусных проводов.Соответствующее видео опубликовала группа «Подслушано у водителей Рязани».

Напомним, вечером 11 марта жители Рязани заметили вспышки в небе. Многие горожане высказывали беспокойство.

Вчера вечером в городе шёл сильный дождь. Из-за воды замыкало контактную линию троллейбусной сети. Всполохи от коротких замыканий отражались в облаках и были хорошо видны в ночи.

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