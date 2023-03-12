Рязанцы объяснили мощные вспышки в небе над Московским районом

Мощные вспышки в небе над Московским районом Рязани происходили из-за короткого замыкания троллейбусных проводов.Соответствующее видео опубликовала группа «Подслушано у водителей Рязани».

Напомним, вечером 11 марта жители Рязани заметили вспышки в небе. Многие горожане высказывали беспокойство.

Вчера вечером в городе шёл сильный дождь. Из-за воды замыкало контактную линию троллейбусной сети. Всполохи от коротких замыканий отражались в облаках и были хорошо видны в ночи.