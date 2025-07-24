Рязанцы не спешат отказываться от наличных денег

За первое полугодие 2025 года в банковском секторе Рязанской области выявили 10 фальшивых иностранных банкнот. Проверку на подлинность не прошли купюры номиналом 100 долларов США, сообщает пресс-служба регионального отделения Центробанка.

Также эксперты обнаружили 22 поддельных российских денежных знака. Это почти в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Половина всех фальшивок имитировали банкноты самого крупного номинала – 5000 рублей. Также выявлено 9 поддельных тысячных купюр и две двухтысячные.

Наличные деньги по-прежнему востребованы потребителями. Исследование Банка России показало: число тех, кто считает невозможным для себя отказ от наличных, за год увеличилось до 43%. Каждый четвёртый предпочитает банкноты и монеты для повседневных расчетов, а 9% россиян используют только их для оплаты товаров и услуг.

«Наличную оплату жители нашей страны выбирают преимущественно из-за возможности совершить ее в любом месте, будь то небольшой магазин, рынок или общественный транспорт. Самыми востребованными номиналами стали банкноты 100, 500 и 1000 рублей», — рассказала заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова.

Эксперт советует тщательно проверять купюры. Все признаки подлинности российских денежных знаков можно найти на сайте регулятора и в приложении «Банкноты Банка России».