Рязанцы направили 1232 обращения по отоплению

За несколько недель рязанцы направили 1232 обращения по поводу отопления. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По сравнению с прошлым годом количество обращений сократилось на 20%.В прошлом году пуск отопления занял месяц, в этом году – две недели. Подача тепла велась с опережением графика, уточнили в мэрии.

За две недели в этом году удалось пустить тепло в том числе и в проблемные дома. В прошлом году 11 домов даже через две недели после начала отопсезона оставались без тепла, а пуск отопления завершился полностью лишь в начале ноября.