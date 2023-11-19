Рязанцы написали Географический диктант

19 ноября на базе РГУ имени С. А.Есенина прошла всероссийская акция «Географический диктант», организованная Русским географическим обществом по инициативе председателя попечительского совета общества, президента Российской Федерации Владимира Путина. Участие смогли принять все желающие рязанцы, большинство из них — школьники и студенты. Отметим, что в этом году в акции участвовали даже космонавты, находящиеся на МКС.

На торжественном открытии мероприятия присутствовали директор Института естественных наук Юлия Селезнёва; герой России, почётный профессор РГУ имени С. А. Есенина, известный путешественник Михаил Малахов; начальник отдела проверки качества образования Елена Чеснокова; проректор по образовательной деятельности РГУ имени С. А. Есенина Лариса Лазуткина.

Проректор отметила:

— Мы с вами часто хотим посещать дальние страны, какие-то экзотические, дальние места, о которых слышим, читаем. Но зачастую так мало знаем о самой великой, самой прекрасной стране, в которой сами живём — о России.

Целью Географического диктанта является повышение интереса к географии России среди населения, а также популяризация знаний о географии России в обществе. Участников ждали вопросы разного уровня сложности, поделённые на две части. В первой — более простые, во второй — вопросы, над которыми приходилось подумать. Например, в одном из заданий участникам предложили вспомнить самую высокую точку в России, где находится почтовый ящик.

Результаты акции будут известны после 12 декабря на сайте географического диктанта.