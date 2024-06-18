Рязанцы начали собирать землянику

Рязанцы делятся в социальных сетях фотографиями земляники, которую они собирают в разных районах области.

Жительница Ермишинского района Татьяна Михалина рассказала ИД «Пресса» о своей первой баночке земляники в этом году. Она собирала ягоды неподалеку от Кремневки в полях. По словам ермишинки, в лесах земляника тоже есть, но поспеет немного позже.

В группе «Грибы и грибники Рязанской области» во «ВКонтакте» уже выкладывают фотографии с корзинами ягод жители Шиловского, Рыбновского, Сараевского и других районов. Правда, по словам жителей, чтобы набрать достаточное количество земляники, приходится терпеть полчища комаров. Однако любителей тихой охоты это не останавливает!

Фотографии из группы «Грибы и грибники Рязанской области».