Рязанцы начали получать штрафы с камер за выезд на выделенную полосу

Жители Рязани начали получать первые штрафы с камер за выезд на выделенную полосу общественного транспорта, сообщает группа «Подслушано у водителей Рязани».

По словам автора поста, камера начала полноценную работу с 17 июля.

Выделенные полосы появились в центре города на время ремонта теплотрассы на Первомайском шоссе, хотя об их введении говорилось давно. После завершения работ планируется оставить полосы для общественного транспорта.

Камера, с которой приходят штрафы, установлена на Московском шоссе, 5.