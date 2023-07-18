Рязанцы начали получать штрафы с камер за выезд на выделенную полосу

Жители Рязани начали получать первые штрафы с камер за выезд на выделенную полосу общественного транспорта, сообщает группа «Подслушано у водителей Рязани».
По словам автора поста, камера начала полноценную работу с 17 июля.
Выделенные полосы появились в центре города на время ремонта теплотрассы на Первомайском шоссе, хотя об их введении говорилось давно. После завершения работ планируется оставить полосы для общественного транспорта.
Камера, с которой приходят штрафы, установлена на Московском шоссе, 5.