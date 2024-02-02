Рязанцы могут высказать свое мнение о безопасности дорожного движения

В 2023 году в Рязанской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние привели почти 237 км дорог и 8 мостовых сооружений. В целом по региону в рамках различных программ отремонтировали порядка 400 км дорог.

Помимо ремонта автодорог особое внимание уделяется вопросам повышения безопасности на дорогах. В частности, в прошлом году было возведено 4 светофорных объекта, оснащенных системой адаптивного управления, смонтировано более 29 тыс. пог.м. и 9 тыс.пог.м. барьерного и перильного ограждения, нанесено свыше 713 тыс.пог.м. дорожной разметки, а также построено 90 км линий искусственного электроосвещения в 53 населенных пунктах.

Также в целях повышения безопасности дорожного движения на территории Рязанской области устанавливаются новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

В официальном сообществе нацпроекта региона в социальной сети «ВКонтакте» «Дороги Рязанской области» проводится очередной опрос общественного мнения, стартовавший 19 января 2024 года.

На этот раз пользователям соцсети предлагается ответить на вопрос, как они относятся к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в регионе. В соцопросе можно выбрать несколько вариантов ответа или предложить свой вариант в комментариях.

Напомним, что опросы в сообществе «Дороги Рязанской области» проводятся ежеквартально. Этот опрос – первый в наступившем году. Изучение общественного мнения через социальные опросы является неотъемлемой составляющей современного общества и предоставляет ценную обратную связь.