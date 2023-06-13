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Рязанцы могут выбрать хэдлайнера фестиваля КВН «Поющий косопуз-2023»

7info

В конце августа, в рамках празднования Дня города в Рязани запланировано проведение музыкального кубка КВН «Поющий косопуз-2023».

Организаторы фестиваля — Автономная некоммерческая организация «Центр развития КВН», совместно с информационным партнёром мероприятия, агентством 7info предлагают выбрать команду-хэдлайнера Кубка.

Коллектив, набравший наибольшее число голосов, выступит для рязанских зрителей.

Какая команда выступит на музыкальном кубке «Поющий косопуз-2023»
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