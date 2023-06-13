Рязанцы могут выбрать хэдлайнера фестиваля КВН «Поющий косопуз-2023»

В конце августа, в рамках празднования Дня города в Рязани запланировано проведение музыкального кубка КВН «Поющий косопуз-2023».
Организаторы фестиваля — Автономная некоммерческая организация «Центр развития КВН», совместно с информационным партнёром мероприятия, агентством 7info предлагают выбрать команду-хэдлайнера Кубка.
Коллектив, набравший наибольшее число голосов, выступит для рязанских зрителей.
Какая команда выступит на музыкальном кубке «Поющий косопуз-2023»
«Доктор Хаус» (Беларусь) 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
«Дети лейтенанта Шмидта» (Томск) 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
«Имени меня» (Москва) 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
«Ровеньки» (Орёл) 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
«Самоцветы» (Кострома) 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
«Уездный город» (Челябинск) 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
«Борцы» (Сургут) 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
«Чернокнижник» (Рязань) 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
«Громокошки» (Пенза) 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
«Азия-Микс» (Бишкек) 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Всего голосов: 0
13.06.2023 13:18 - 30.06.2023 00:00
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