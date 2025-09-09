Рязанцы могут увидеть утраченные храмы города в 3D форматере

В Рязани в Центральной городской библиотеке проходит выставка «Утраченные храмы Рязани». Об этом сообщает Рязанская епархия.

Впервые за много лет рязанцы и гости города могут увидеть некогда существовавшие храмы города в объёме: здания воссозданы в 3D формате по сохранившимся фотографиям. На выставке в библиотеке имени С. А. Есенина представлено несколько макетов. Каждый из них – это результат многомесячного труда, включающего в себя поиск фотоматериалов, создание трехмерной модели и объемную печать.

Наибольшую трудность в работе представлял поиск исходных материалов. Вносились изменения даже в уже завершенные макеты. Благодаря этим макетам восстанавливается исторический вид уничтоженных рязанских церквей. Чтобы достичь максимальной точности, энтузиасты тщательно исследуют архивные снимки и другие исторические источники.

Историк и краевед Игорь Канаев на открытии выставки, приуроченной к 930-летию Рязани, рассказал гостям выставки о том, что до революции 1917 года в Рязани насчитывалось 26 православных церквей и несколько часовен. К середине 1960-х годов семь из них были снесены, а оставшиеся в основном превращены в склады или производственные площади. На территории современного приборного завода до сих пор сохранился храм святителя Николая Чудотворца, в честь которого улица Павлова первоначально называлась Никольской.

После завершения работы над всеми макетами краеведы намерены выступить с предложением отлить их из металла или другого долговечного материала и установить на тех местах, где когда-то располагались эти храмы.

Выставка появилась благодаря краеведу, члену Совета Российского военно-исторического общества Арсену Бабурину, который выступил автором идеи и ее спонсором.

