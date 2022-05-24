Рязанцы могут устроиться на работу в рамках социального контракта

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области информирует о возможности трудоустройства в рамках социального контракта.

Социальный контракт – это один из видов государственной помощи, который помогает малоимущим гражданам преодолеть трудную жизненную ситуацию и повысить уровень доходов. В 2022 году на эти цели предусмотрено 301,8 млн рублей. Получить государственную услугу могут малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

В настоящее время одним из приоритетных направлений социального контракта является помощь гражданам в поиске работы. Для этого необходимо встать на учет в Центре занятости населения, что будет являться основанием для дополнительной финансовой поддержки. Если для трудоустройства необходимо пройти переобучение или повышение квалификации, то за счет средств соцконтракта образовательная программа будет оплачена в размере не более 30000 рублей. На период обучения, но более 3 месяцев, также предоставляется пособие в размере половины величины прожиточного минимума (в 2022 г. – 6138 рублей). После того, как гражданин найдет работу, он в течение трех месяцев получит еще три выплаты для дополнительной финансовой поддержки на старте своей трудовой деятельности.

Подробную информацию можно получить по многоканальному телефону Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами: 8 (4912) 513-600.