Вторник, 2 сентября, 2025
15.1 C
Рязань

Рязанцы могут установить самозапрет на кредиты и займы через МФЦ

Алексей Самохин
Фото: freepik.com
Общество

Рязанцы могут установить самозапрет на кредиты и займы через МФЦ

С 1 сентября рязанцы могут установить самозапрет на кредиты и займы через МФЦ. Для этого нужно обратиться в любой офис с паспортом и заполнить соответствующее заявление. Информация о самоограничении появится в кредитной истории и в личном кабинете человека на портале Госуслуг.

Запрет можно поставить по виду кредитора, банк или МФО, и по способу получения денег – в офисе и дистанционно или только дистанционно. Можно также выбрать полный запрет на выдачу любых кредитов и займов во всех финансовых организациях.

«Ограничения не распространяются на ипотеку, автокредит и на основные образовательные кредиты. Риски мошенничества при их выдаче минимальны: при оформлении договора идет тщательная проверка заемщика, кроме того, есть обеспечение кредита. Также самозапрет не распространяется на действующие кредитные карты и на оплату задолженности по ранее выданным кредитам или займам», — пояснил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

Также установить самозапрет по-прежнему можно онлайн. Для этого нужно зайти в личный кабинет на портале Госуслуг, выбрать «Самозапрет на кредиты», проверить правильность данных и выбрать тип запрета. Для подписания заявления достаточно простой подписи, которая есть у всех владельцев подтвержденной учетной записи на портале.

Чтобы снять самозапрет, надо подать заявление в МФЦ или через Госуслуги. В случае онлайн оформления заявление придется заверить усиленной электронной подписью, которую можно бесплатно оформить в приложении «Госключ».  Самозапрет будет снят через день после дня включения сведений о снятии запрета в кредитную историю.  

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить пятый за полгода больничный можно будет лишь на три дня
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости мира

«Пусти козла в огород»: Коц осудил выходку Алиева на саммите ШОС

Военный корреспондент Александр Коц осудил в телеграм-канале поступок президента...
Новости России

Ситуация вокруг Покровска развивается стремительно — ВХ

Похоже, что события на этом участке фронта перешли в решающую фазу. Поступающие сведения позволяют предположить, что российские войска уже вошли в центральную часть города.
Общество

Школы Рязанской области переходят на новую цифровую платформу вместо «БАРС.Образование»

С 1 сентября учителя, родители и школьники будут работать в новой цифровой среде, которая делает образовательный процесс удобнее и прозрачнее.

Последние новости

Новости России

Милонов: подростков, подрезающих уголки рта, надо отправлять на принудительное лечение

Он считает, что подобные действия должны стать «тёмным пятном» в биографии, чтобы подростки понимали всю серьёзность ситуации
Общество

Павел Малков проверил работу нового учебного центра для будущих аграриев

В Рязанской области на базе колледжа начал работу современный образовательно-производственный «Агрокластер».
Новости России

Актриса Катерина Шпица пожаловалась на самокатчицу, едва не сбившую её маму

По словам Шпицы, девушка в наушниках, видимо, не заметив пожилую женщину, и, задев её, чудом не сломала ей кости.
Власть и политика

Избирком вынес предупреждение Александру Шерину

Жительница города пожаловалась в Избирком на размещение агитационного материала кандидата. 
Общество

В Рязани отреставрируют здание правительства на улице Ленина

Подрядчику нужно будет отремонтировать фасад, укрепить фундамент, также заменить окна. Кроме того, на здании установят архитектурную подсветку.
Происшествия

В Рязани задержан иностранец с поддельным видом на жительство

Сейчас в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».
Новости России

Российские войска нанесли мощный удар по дунайскому хабу Украины

В ночь с 1 на 2 сентября 2025 года российские войска нанесли серию ударов беспилотниками «Герань-2» по объектам морской логистики, топливной инфраструктуры и контейнерного оборота в порту Измаила.
Общество

В Рязанской области торжественные линейки 1 сентября посетили почти 300 тысяч человек

Во время праздничных мероприятий нарушений правопорядка не допущено. 