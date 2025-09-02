С 1 сентября рязанцы могут установить самозапрет на кредиты и займы через МФЦ. Для этого нужно обратиться в любой офис с паспортом и заполнить соответствующее заявление. Информация о самоограничении появится в кредитной истории и в личном кабинете человека на портале Госуслуг.

Запрет можно поставить по виду кредитора, банк или МФО, и по способу получения денег – в офисе и дистанционно или только дистанционно. Можно также выбрать полный запрет на выдачу любых кредитов и займов во всех финансовых организациях.

«Ограничения не распространяются на ипотеку, автокредит и на основные образовательные кредиты. Риски мошенничества при их выдаче минимальны: при оформлении договора идет тщательная проверка заемщика, кроме того, есть обеспечение кредита. Также самозапрет не распространяется на действующие кредитные карты и на оплату задолженности по ранее выданным кредитам или займам», — пояснил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

Также установить самозапрет по-прежнему можно онлайн. Для этого нужно зайти в личный кабинет на портале Госуслуг, выбрать «Самозапрет на кредиты», проверить правильность данных и выбрать тип запрета. Для подписания заявления достаточно простой подписи, которая есть у всех владельцев подтвержденной учетной записи на портале.

Чтобы снять самозапрет, надо подать заявление в МФЦ или через Госуслуги. В случае онлайн оформления заявление придется заверить усиленной электронной подписью, которую можно бесплатно оформить в приложении «Госключ». Самозапрет будет снят через день после дня включения сведений о снятии запрета в кредитную историю.