Понедельник, 26 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанцы могут стать участниками профильной смены Движения Первых

Татьяна Проводина

С 15 по 28 июля в Центре активной молодёжи и детей «Лучезарный» пройдёт первая региональная профильная смена Движения Первых.

Рязанцы от 7 до 17 лет включительно могут подать заявку на участие в профильной смене «Время Первых», организатором которой выступает региональное отделение Движения Первых.

«Отбор заявок на смену пройдёт на конкурсной основе, — рассказывает Татьяна Косачева, председатель совета регионального отделения Движения Первых, — ребятам необходимо снять видеоролик с ответом на вопрос о том, почему они должны поехать на смену, и подгрузить его в личный кабинет на официальном сайте Движения».

Отдохнуть и прокачать свои навыки на смене Движения Первых смогут более 200 ребят со всей Рязанской области, участие в смене бесплатное. Приём заявок продлится до 10 июля.

С положением о смене можно ознакомиться в официальной группе Движения ВКонтакте.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Студенты Рязанского госуниверситета отправились изучать фауну насекомых Южной Мещеры

Две недели экологические географы будут жить вдали от цивилизации на закрытой территории и исследовать биогеографию насекомых.

Активисты в Рязани куют необходимые бойцам СВО предметы

В небольшой кузне изготавливают скобы, «кошки» и другие металлоизделия.

В Приморье чудом выжила женщина, которой насквозь проткнули шею гарпуном

В поселке Трудовое в Приморском крае чудом выжила женщина, которой насквозь проткнули шею гарпуном. Видео с ее участием опубликовал телеграм-канал SHOT. По словам врачей, местной жительнице повредило только лицевой нерв. Ей уже вытащили гарпун из шеи и обещают выписать из больницы на этой неделе. «Все врачи удивляются моему везению»,...

Ходаковский рассказал о случае, который открыл ему глаза на Пригожина

Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал в Telegram о случае, который открыл ему глаза на Евгения Пригожина. По его словам, однажды на совещании основатель «Вагнера» потребовал вводить в строй по тысяче заключенных в день. Ему возразил менеджер ЧВК, который отвечал за проект. После этого личная охрана бизнесмена набросилась...

Управление федеральной почтовой связи Рязанской области возглавил Александр Богоманов

Последние 7 лет Александр Богоманов занимал должность управляющего областным центром филиала АО «Почта Банк» в Иркутской области.

До Волгограда впервые за 12 лет не дошла каспийская сельдь

Впервые за 12 лет до Волгограда не дошла каспийская сельдь, к такому выводу пришло большинство рыбаков, пишет V1.RU. Некоторые предположили, что виной всему густой ил, другие – спад воды. «Главной причиной пользователи интернета называли низкую температуру воды – всего около десяти градусов», – говорится в публикации. Волгоградцы также вспомнили о...

В Скопинском районе прошёл выпускной бал

Общерайонный выпускной вечер состоялся 24 июня в селе Вослебово.

В Екатеринбурге подростки обчистили секс-шоп

Накануне ночью в Екатеринбурге подростки толпой обчистили секс-шоп на Малышева, 103/1, пишет портал E1.RU. Ограбление произошло накануне ночью. По словам очевидцев, двое парней разбили двери и проникли в магазин, где устроили погром. «Прямо на наших глазах подростки проникли в магазин. Перед этим ходили пинали самокаты», — рассказал свидетель нападения. Когда...

ВТБ: мошенническая активность выросла в 1,6 раза

Наиболее распространенными схемами мошенничества по-прежнему остаются социальная инженерия, доля которой составляет 90%, и фишинг.

В Ярославле погиб водитель внедорожника, столкнувшись с фурой на мосту

В ДТП на Юбилейном мосту в Ярославле погиб водитель УАЗа, сообщил портал «ЯрНьюс» со ссылкой на региональное МВД. Инцидент произошел ночью в понедельник. По предварительной версии, водитель грузовика МАН врезался в стоящий внедорожник, а также протаранил иномарку Ford Focus. В результате владелец УАЗа погиб на месте. Кроме того, в...

Фотовыставка «Красота живет повсюду» открывается в Рязанском музее путешественников

26 июня в полдень пройдёт церемония открытия экспозиции из лучших работ всероссийского конкурса "Берега-2023".

Ростовчане рассказали, как пережили день с «Вагнером»

Жители Ростова-на-Дону рассказали РБК, как прошел их день во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер». По словам одного из собеседников, у бойцов была задача не допустить столкновений с силовиками и сохранять спокойствие. «Друг напротив друга с оружием могли стоять люди, выросшие в одном дворе», – отметил очевидец. Он подчеркнул, что ситуация...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации