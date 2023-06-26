Рязанцы могут стать участниками профильной смены Движения Первых

С 15 по 28 июля в Центре активной молодёжи и детей «Лучезарный» пройдёт первая региональная профильная смена Движения Первых.

Рязанцы от 7 до 17 лет включительно могут подать заявку на участие в профильной смене «Время Первых», организатором которой выступает региональное отделение Движения Первых.

«Отбор заявок на смену пройдёт на конкурсной основе, — рассказывает Татьяна Косачева, председатель совета регионального отделения Движения Первых, — ребятам необходимо снять видеоролик с ответом на вопрос о том, почему они должны поехать на смену, и подгрузить его в личный кабинет на официальном сайте Движения».

Отдохнуть и прокачать свои навыки на смене Движения Первых смогут более 200 ребят со всей Рязанской области, участие в смене бесплатное. Приём заявок продлится до 10 июля.

С положением о смене можно ознакомиться в официальной группе Движения ВКонтакте.