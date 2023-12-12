Рязанцы могут стать наставниками для детей-сирот

Иметь старшего друга, который в нужную минуту поддержит или даст хороший совет, очень важно для каждого. Но особенно в таком человеке нуждаются воспитанники детских домов.

Увидеть мир за пределами детского дома, понять себя, стать увереннее, обрести опору и осознанно подойти к выбору будущей профессии – все это детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Рязани помогают сделать участники проекта «Я – Наставник!».

Миссия проекта – создать возможности для социализации и развития коммуникативных навыков у таких детей. Наставник – это старший друг ребенка, который готов поддерживать и помогать ему, делиться своим жизненным опытом и общаться на протяжении нескольких лет.

В декабре — 14 и 21, состоятся очередные мастерские «Я — Наставник!».

Если вы хотите подарить свою заботу и тепло ребенку из детского дома, присоединяйтесь к проекту «Я-Наставник!».

Процесс прост: заполните анкету на сайте nastavnichestvo.org, пройдите тренинги и собеседование с психологом проекта, соберите необходимые документы и общайтесь с ребенком один раз в неделю, проявляя искренний интерес к его жизни.

На каждом этапе вы возможно обратиться за поддержкой и помощью к команде проекта, которая всегда на связи и всегда рядом.

О проекте «Наставничество»

Благодаря федеральному проекту «Наставничество», который реализуется в 29 регионах России, более чем у 1500 ребят из детских домов рядом есть взрослый друг, который помогает успешно начать самостоятельную жизнь и справляться с трудностями.

В Рязани благодаря проекту «Я — Наставник!» уже 70 подростков из детских домов нашли старшего друга.