Рязанцы могут сэкономить 4 рубля на каждой поездке в общественном транспорте до конца мая

До 31 мая в Рязани проезд в общественном транспорте стоит на 4 рубля дешевле при оплате национальной картой «Мир», загруженной в смартфон.
Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо привязать карту «Мир» к смартфону на базе операционной системы Android. Расплачиваться картой можно с помощью платёжных сервисов Samsung Pay и Mir Pay в троллейбусах, автобусах и маршрутных такси, оборудованных терминалами бесконтактного приёма оплаты.
Результатами акции поделилась директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова:
Инструкцию, как «привязать» карту «Мир» к мобильному платежному сервису Mir Pay, можно найти здесь.
Инструкция, как «привязать» карту «Мир» к мобильному платежному сервису Samsung Pay, также доступна по ссылке.