Рязанцы могут сэкономить 4 рубля на каждой поездке в общественном транспорте до конца мая

До 31 мая в Рязани проезд в общественном транспорте стоит на 4 рубля дешевле при оплате национальной картой «Мир», загруженной в смартфон.

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Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо привязать карту «Мир» к смартфону на базе операционной системы Android. Расплачиваться картой можно с помощью платёжных сервисов Samsung Pay и Mir Pay в троллейбусах, автобусах и маршрутных такси, оборудованных терминалами бесконтактного приёма оплаты.

Результатами акции поделилась директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова:

— С момента старта акции рязанцы и гости города благодаря нашему предложению сэкономили на оплате проезда смартфоном больше миллиона рублей, — заявила она.

Инструкцию, как «привязать» карту «Мир» к мобильному платежному сервису Mir Pay, можно найти здесь.

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Инструкция, как «привязать» карту «Мир» к мобильному платежному сервису Samsung Pay, также доступна по ссылке.