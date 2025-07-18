Рязанцы могут самостоятельно рассчитать стоимость электроэнергии с помощью тарифного калькулятора

На сайте Рязанской энергосбытовой компании «Р-энергия» размещён тарифный калькулятор для бытовых потребителей. Жители Рязани с помощью него могут рассчитать стоимость электроэнергии, исходя из объёма потребления и проконтролировать распределение расхода по диапазонам дифференцированных тарифов.

— Тарифный калькулятор поможет сократить расходы на электроэнергию, выбрав оптимальный вариант расчётов с учётом изменения тарифов, — говорится в сообщении компании.

Воспользоваться сервисом можно по ссылке.