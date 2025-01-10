Рязанцы могут разнообразить зимние развлечения вместе с «Больше» от T2

T2 добавил для рязанских абонентов интересные предложения в свою программу лояльности. Чтобы воспользоваться ими, достаточно активировать специальный промокод в личном кабинете оператора.

T2 в рамках бонусной программы «Больше» составила для своих клиентов актуальные и выгодные предложения. Для этого компания выделила два крупных блока: с активными видами спорта на свежем воздухе и увлекательным посещением музеев города с мастер-классами. Так, любителей зимних развлечений ждут скидки на ски-пасс на территории горнолыжного комплекса «СРК Семёно — Оленинский», на поход на снегоступах, аренда второго комплекта лыж в подарок в «Лесном Бункере» и многое другое.

Насыщенный день в городе и его окрестностях рязанцы могут дополнить походом в музей «Усадьбу Трубиных», где абоненты T2 получат второй билет в подарок. Насладиться традиционными блюдами Рязанского края и сладким подарком в кафе «Старый Мельник» и «Графин» или вовсе принять участие в мастер-классе по приготовлению калинника в «Пахнет хлебом». Погладить оленей на ферме северных оленей или уйти изучать новое в рязанских музеях.

Реклама

Чтобы получить дополнительную выгоду, пользователю достаточно предъявить промокод из приложения «t2». Для этого необходимо войти в свой личный кабинет, перейти в соответствующий раздел со значком в виде «Подарка» и выбрать нужное предложение. После чего нажать «Активировать» и дождаться SMS с кодом.

Напомним, «Больше» – это скидки, подарки и кешбэк для абонентов от партнеров T2. Программа рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия в различных сферах жизни – от еды и развлечений до шопинга и саморазвития. Полный список действующих предложений и условий доступны в мобильном приложении «t2» и на сайте https://ryazan.t2.ru/bolshe.