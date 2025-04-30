Рязанцы могут рассказать о семейных реликвиях военных лет в проекте «Свидетели поры огневой»

Всё в нашей стране носит память о Великой Отечественной войне. Именами бойцов названы улицы городов и посёлков, в книгах, публицистике, фотографиях и кинохронике запечатлены трагические и героические моменты войны. Невероятную стойкость, выдержку, надежду и любовь отразили в себе стихи, проза, музыка военных лет. Напоминают нам о фронтовых событиях и тыловых подвигах величественные мемориалы, трогательные обелиски. Множество подлинных военных документов и боевых артефактов бережно собирают многочисленные российские музеи. А ещё память о Великой Победе с душой и трепетом хранят семьи нашей страны.

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Эти строки из известной песни ярко и предельно точно иллюстрируют тот факт, что Великая Отечественная война в нашей стране коснулась каждого и прочной нитью связала судьбы поколений прошлого, настоящего и, уверены, будущего.

В роковые сороковые годы XX века свыше 300 тысяч рязанцев ушли на фронт. Десятки тысяч наших земляков усердно работали на благо страны, её защитников и гражданского населения. Мы уверены, что жители Рязанской области хранят память о Великой Отечественной войне не только в своих сердцах. У многих дома остались подлинные вещи и реликвии от родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, жили и трудились в тяжёлые, кровавые годы. Все эти артефакты — настоящие свидетели Победы.

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В преддверии 80-летия Великой Победы и в рамках Года защитника Отечества в Российской Федерации 7info вновь запускает акцию «Свидетели поры огневой». Мы предлагаем жителям Рязанской области поделиться фотографиями артефактов и реликвий, связанных с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Это могут быть ордена и медали, одежда и предметы быта, фотографии и письма. Всё, что в вашей семье хранит память о родных, чьи судьбы неразрывно связаны с Великой Отечественной войной.

В период до 1 мая присылайте на почту svideteliporyognevoy@yandex.ru фотографии ваших семейных реликвий и сопроводительный рассказ о них и ваших родных, которым они принадлежали или принадлежат. Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой. Материалы будут публиковаться до 20 мая включительно.

Отметим, что акцию «Свидетели поры огневой» наше сетевое издание проводит не в первый раз. В прошлом году она стартовала в преддверии 9 мая и в рамках Года Семьи в России. Жители Рязанской области поделились с нами невероятно трогательными историями своих родных-фронтовиков и показали уникальные артефакты, которые бережно хранят в их семьях. С материалами акции можно ознакомиться в специализированном разделе.

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