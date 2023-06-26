Понедельник, 26 июня, 2023
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Рязанцы могут проходить исследование на новом коагулометре в кардиодиспансере

Татьяна Проводина
Фото с сайта минздрава Рязанской области

В Рязанском кардиодиспансере появился новый коагулометр. Аппарат для определения параметров гемостаза приобрели по программе модернизации первичного звена здравоохранения, – сообщает региональный минздрав.

До сих пор специалисты пользовались полуавтоматическим прибором.

Заведующая клинико-диагностической лабораторией Рязанского кардиодиспансера, врач высшей категории Татьяна Марукова отметила, что новое оборудование более современное и производительное.

Татьяна Марукова: «Он удобен в использовании, отличается точностью результатов. Коагулометр работает на отечественных реагентах, сырьё для их производства также российское»

На аппарате проводятся тесты по 4 основным показателям гемостаза – свойства организма, отвечающее за сохранение кровью своего жидкого состояния, остановку кровотечений при повреждениях стенок сосудов и растворение тромбов, выполнивших свою функцию.

Исследование нужно для определения патологических изменений в организме, а также перед хирургическим вмешательством. Оборудование позволяет оценить вероятность кровоизлияний и образований тромбов, если потребуется — скорректировать антикоагулянтную терапию пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Персонал быстро освоил новый аппарат. В первый день работы на новом коагулометре обследовали около 50 человек, – отметила Татьяна Марукова.

Татьяна Марукова: «Результаты анализов мы видим на мониторе, полученную информацию можно распечатать. Раньше реагенты и плазму пациента «раскапывали» вручную, теперь всё происходит автоматически. Это существенно повышает достоверность полученных данных, позволяет поставить точный диагноз и своевременно начать лечение»

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