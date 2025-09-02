Рязанцы могут проголосовать за свой город на Всероссийском конкурсе «Культурная столица года – 2027»

Рязань вошла в число финалистов Всероссийского конкурса на присвоение почетного звания «Культурная столица года – 2027».

Почетное звание «Культурная столица года» ежегодно присуждается одному из городов Российской Федерации. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды любых городов или агломераций с населением не менее 200 тысяч человек. Впервые конкурс был проведен в 2023 году. Уже объявлены победители на 2025 и 2026 год, ими стали города Грозный и Омск соответственно.

В список финалистов конкурса, претендующих на звание культурной столицы 2027 года, вошли 8 городов: Рязань, Вологда, Новосибирск, Ульяновск, Сочи, Челябинск, Ставрополь и Калуга. На втором этапе команды городов-финалистов готовятся представлять свои информационно-творческие презентации на итоговом мероприятии.

Народное голосование продолжается и открыто для всех городов-участников. Его результаты учитываются экспертами при выборе официального победителя конкурса, а также формируют отдельную номинацию – «Победитель Народного голосования».

Победителя конкурса определят 14 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве. Проголосовать за Рязань можно на «Госуслугах» до 15 ноября текущего года.