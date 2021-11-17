Рязанцы могут принять участие в новогоднем конкурсе писем для болельщиков национальной сборной по футболу

В преддверии Нового года сборная России и официальный партнер команды Почта России объявляют очередной этап конкурса «Письмо сборной». Это возможность для болельщиков передать слова поддержки игрокам или рассказать интересную историю из своей жизни, связанную с футболом.
Авторы лучших посланий получат призы: мячи и футболки с автографами сборной. Победителей определит жюри, в состав которого войдут лучшие футболисты и легенды российской команды.
Отправить письмо можно тремя способами:
в бумажном виде — письмом до востребования по адресу 115172, Москва, ул. Народная д. 9, в строке получателя необходимо указать «Конкурс Почта сборной»
- в электронном виде на адрес [email protected]
- через форму на сайте pochta.rfs.ru
Конкурс проходит до 10 января 2022 г. Жюри будет выбирать трех победителей каждую неделю по понедельникам с 22 ноября по 10 января 2022 г. включительно.
Подробности о конкурсе можно узнать на сайте pochta.rfs.ru.
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