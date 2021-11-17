Рязанцы могут принять участие в новогоднем конкурсе писем для болельщиков национальной сборной по футболу

В преддверии Нового года сборная России и официальный партнер команды Почта России объявляют очередной этап конкурса «Письмо сборной». Это возможность для болельщиков передать слова поддержки игрокам или рассказать интересную историю из своей жизни, связанную с футболом.

Авторы лучших посланий получат призы: мячи и футболки с автографами сборной. Победителей определит жюри, в состав которого войдут лучшие футболисты и легенды российской команды.

Отправить письмо можно тремя способами:

в бумажном виде — письмом до востребования по адресу 115172, Москва, ул. Народная д. 9, в строке получателя необходимо указать «Конкурс Почта сборной»

в электронном виде на адрес [email protected]

через форму на сайте pochta.rfs.ru

Конкурс проходит до 10 января 2022 г. Жюри будет выбирать трех победителей каждую неделю по понедельникам с 22 ноября по 10 января 2022 г. включительно.

Новый год – самый добрый и народный праздник в нашей стране. Игроки сборной хотят порадовать болельщиков и исполнить их желания. Ждем ваших сообщений со своими историями и пожеланиями, авторов самых интересных писем мы наградим мячами и футболками с автографами сборной, — отметил главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин.

Подробности о конкурсе можно узнать на сайте pochta.rfs.ru.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]