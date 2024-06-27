Четверг, 27 июня, 2024

Рязанцы могут постичь «Тайны города Р»

Автор: 7info7

Опубликовано

Уникальный спектакль-променад «Тайны города Р» (12+) продолжает приковывать внимание любителей театра и истории в Рязани. Очередное представление состоялось 26 июня. Зрители не только наблюдали за актерами, но и становились активными участниками действа, погружаясь в атмосферу старинных улиц города.

Зрители отправились в захватывающее приключение по улочкам Рязани, сопровождаемые историей Петрушки и Скомороха. Сочетание экскурсии и театрального искусства позволило зрителям не просто слушать, а прямо взаимодействовать с происходящим — выполнять задания, танцевать, отвечать на вопросы.

По мере прохождения маршрута от площади Ленина до дворца Олега гости получали уникальный опыт и сладкие подарки от персонажей спектакля. Некоторые сцены добавили острых ощущений и драматизма в захватывающее путешествие.

Такой формат спектакля «Тайны города Р» позволяет зрителям погрузиться в историю Рязани через игровую форму. Представление удерживает внимание публики и не даёт заскучать ни на минуту.

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