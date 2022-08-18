Рязанцы могут получить выплату на приобретение школьных принадлежностей

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области информирует о том, что в регионе в преддверии 1 сентября предоставляется ежегодная денежная выплата на приобретение школьных принадлежностей для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях.

Мера поддержки предусмотрена для многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (12 388 руб.). Размер выплаты в 2022 году – 2 156,96 руб.

С 2021 года выплата предоставляется без заявления. Гражданам, которым ежегодная денежная выплата уже назначена, в дальнейшем она осуществляется в автоматическом порядке до окончания обучения ребенка в 9 классе общеобразовательной организации. Выплата на детей, которые идут в 1, 10 и 11 классы, предусмотрена с предоставлением справки об обучении ребенка в школе. Ее оформление производится в МФЦ.В 2021 году ежегодную денежную выплату получили 6 627 семей, воспитывающих 12 446 детей. Общая сумма составила 28,3 млн руб.