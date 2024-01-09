Рязанцы могут получить от государства до 36 тысяч рублей

Рязанцы, которые вступят в программу долгосрочных сбережений, получат софинансирование от государства, до 36 тысяч в год. Точный размер софинансирования зависит от суммы, которую человек будет вносить на счет, и размера его ежемесячного дохода. Присоединиться к программе можно с 1 января 2024 года.

Программа долгосрочных сбережений — это продукт, который позволит гражданам получать дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности» на случай особых жизненных ситуаций. Чтобы вступить в программу, нужно заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и начать отчислять туда взносы. Внесенные средства, включая доход от их инвестирования, будут застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Сформированные средства НПФ будут вкладывать в государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, акции и прочие финансовые инструменты.

Государство также будет пополнять этот счет. Если доход человека составляет до 80 тысяч рублей в месяц, доплаты составят один к одному, то есть по рублю на каждый вложенный рубль. Для получения максимальной доплаты в 36 тысяч в год нужно инвестировать в программу 3 тысячи рублей в месяц собственных средств. При доходе от 80 до 150 тысяч рублей доплата составит 1 рубль за 2 инвестированных рубля, а при доходе выше 150 тысяч рублей — по рублю за каждые 4 вложенных рубля. Эти доплаты государство будет перечислять в течение трех лет при вступлении человека в программу в первые три года её действия.

Начать получать ежемесячные выплаты можно будет через 15 лет с момента заключения договора либо с 55 лет для женщин, с 60 — для мужчин. В сложной жизненной ситуации, например, при тяжелой болезни или потере кормильца, сбережения и инвестиционный доход можно забрать досрочно.

«Участвовать в программе долгосрочных сбережений могут все россияне от 18 лет. Но никакого принуждения тут нет, участие будет исключительно добровольным, — поясняет заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова. — Ведь главная цель программы — научить людей копить, а не рассчитывать, например, только на кредиты. И дать дополнительный инструмент для сохранения и преумножения средств».

Еще один способ получить дополнительную выгоду по данной программе — воспользоваться правом на налоговый вычет. Предусмотрена возможность вернуть часть уплаченного за год подоходного налога. Максимальную сумму вернут при уплате взносов до 400 тысяч рублей — 52 тысячи рублей ежегодно.