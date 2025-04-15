Рязанцы могут получить до 411 тысяч рублей из средств пенсионных накоплений

С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Рязанской области назначило выплаты из средств пенсионных накоплений 1 510 жителям региона. Из них более 950 человек получили средства в виде единовременной выплаты. Всего на эти цели было направлено более 129 миллионов рублей.
Кто имеет право на выплату?
Право на получение средств пенсионных накоплений возникает:
у женщин с 55 лет,
у мужчин с 60 лет,
при наличии:
минимального страхового стажа — 15 лет (в 2025 году),
размера индивидуальных пенсионных накоплений — не менее 30 000 рублей (в 2025 году).
Формы выплат
Выплата пенсионных накоплений возможна в следующих формах:
единовременная выплата;
накопительная пенсия (ежемесячная бессрочная выплата);
срочная пенсионная выплата (на срок не менее 10 лет, определяется самим гражданином).
Как определяется форма выплаты?
Если расчетный размер пенсионных накоплений не превышает 10% от величины прожиточного минимума пенсионера по стране (не более 1 525 рублей в 2025 году), назначается единовременная выплата.
Если накопления больше 10%, назначается накопительная пенсия в виде ежемесячной выплаты.
Отдельно может быть назначена срочная пенсионная выплата из той части накоплений, которая сформирована за счёт:
средств материнского капитала,
дополнительных страховых взносов,
участия в Программе государственного софинансирования.
Как подать заявление?
Заявление о выплате можно подать:
через портал Госуслуги,
в клиентской службе Отделения СФР по Рязанской области,
в МФЦ.
Граждане, чьи накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), подают заявление в соответствующий НПФ.
Перед подачей заявления можно узнать:
размер своих пенсионных накоплений,
название страховщика.
Это можно сделать:
на портале Госуслуги,
в клиентской службе СФР,
в МФЦ.
Кто формирует пенсионные накопления?
Пенсионные накопления формируются у следующих категорий граждан:
Мужчины 1953–1966 года рождения и женщины 1957–1966 года рождения, за которых в 2002–2004 годах работодатели перечисляли взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
Граждане 1967 года рождения и моложе, за которых до 2014 года работодатели перечисляли страховые взносы на накопительную пенсию.
Граждане, самостоятельно уплачивающие дополнительные страховые взносы, в том числе участники Программы государственного софинансирования.
Те, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.