Рязанцы могут получить до 411 тысяч рублей из средств пенсионных накоплений

С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Рязанской области назначило выплаты из средств пенсионных накоплений 1 510 жителям региона. Из них более 950 человек получили средства в виде единовременной выплаты. Всего на эти цели было направлено более 129 миллионов рублей.

Кто имеет право на выплату?

Право на получение средств пенсионных накоплений возникает:

у женщин с 55 лет,

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у мужчин с 60 лет,

при наличии:

минимального страхового стажа — 15 лет (в 2025 году),

размера индивидуальных пенсионных накоплений — не менее 30 000 рублей (в 2025 году).

Формы выплат

Выплата пенсионных накоплений возможна в следующих формах:

единовременная выплата;

накопительная пенсия (ежемесячная бессрочная выплата);

срочная пенсионная выплата (на срок не менее 10 лет, определяется самим гражданином).

Как определяется форма выплаты?

Если расчетный размер пенсионных накоплений не превышает 10% от величины прожиточного минимума пенсионера по стране (не более 1 525 рублей в 2025 году), назначается единовременная выплата.

Если накопления больше 10%, назначается накопительная пенсия в виде ежемесячной выплаты.

Отдельно может быть назначена срочная пенсионная выплата из той части накоплений, которая сформирована за счёт:

средств материнского капитала,

дополнительных страховых взносов,

участия в Программе государственного софинансирования.

Как подать заявление?

Заявление о выплате можно подать:

через портал Госуслуги,

в клиентской службе Отделения СФР по Рязанской области,

в МФЦ.

Граждане, чьи накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), подают заявление в соответствующий НПФ.

Перед подачей заявления можно узнать:

размер своих пенсионных накоплений,

название страховщика.

Это можно сделать:

на портале Госуслуги,

в клиентской службе СФР,

в МФЦ.

Кто формирует пенсионные накопления?

Пенсионные накопления формируются у следующих категорий граждан:

Мужчины 1953–1966 года рождения и женщины 1957–1966 года рождения, за которых в 2002–2004 годах работодатели перечисляли взносы на накопительную часть трудовой пенсии.

Граждане 1967 года рождения и моложе, за которых до 2014 года работодатели перечисляли страховые взносы на накопительную пенсию.

Граждане, самостоятельно уплачивающие дополнительные страховые взносы, в том числе участники Программы государственного софинансирования.

Те, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.