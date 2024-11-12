Рязанцы могут получить до 351 тысячи рублей из средств пенсионных накоплений

У кого формируется накопительная пенсия и как получить пенсионные накопления рассказала заместитель управляющего ОСФР по Рязанской области Ирина Шитова.

Она отметила, что с начала 2024 года Отделение СФР по Рязанской области назначило выплаты из средств пенсионных накоплений 6 тысячам жителям региона. Право на выплату возникает у женщин с 55 лет и у мужчин с 60 лет при наличии минимального пенсионного стажа (15 лет в 2024 году) и размера индивидуальных пенсионных накоплений (28,2 в 2024 году).

Ирина Шитова напомнила, что пенсионные накопления формируются у следующих категорий граждан:

— у мужчин 1953–1966 года рождения и женщин 1957–1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии;

— у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели до 2014 года уплачивали страховые взносы на финансирование накопительной пенсии;

— у граждан, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в том числе у участников Программы государственного софинансирования пенсий;

— у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

Получить данную выплату можно в виде единовременной выплаты, накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты.

«Если расчетный размер пенсионных накоплений равен или меньше 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по стране, то есть не превышает 1329 рублей, устанавливается единовременная выплата», — рассказала Ирина Шитова.

Если размер составляет больше 10 процентов общероссийского прожиточного минимума пенсионера, назначается накопительная пенсия в виде ежемесячной бессрочной выплаты.

«Допустим, на лицевом счете гражданина есть 150 тыс. рублей. В таком случае накопительная пенсия составит 568 рублей в месяц (все накопления делятся на ожидаемый период их выплаты — 264 месяца в 2024 году). Полученная сумма накопительной пенсии меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера — 1 329 рублей (полный размер прожиточного минимума сегодня составляет 13 290 рублей), поэтому все деньги выплачиваются одной суммой», — рассказала Шитова.

Заявление о выплате средств пенсионных накоплений можно подать в личном кабинете на портале Госуслуг или обратиться лично в ближайшую клиентскую службу ОСФР по Рязанской области или МФЦ.

Рязанцы, формирующие средства пенсионных накоплений в негосударственном пенсионном фонде, подают заявление о назначении их выплаты в соответствующий НПФ.