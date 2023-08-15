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Рязанцы могут получить 5% скидку при пополнении транспортного приложения

7info

Владельцы Единой цифровой карты жителя региона могут получить 5% скидку при пополнении транспортного приложения через СБП, сообщает сайт администрации Рязани.

Оператор проекта объявляет о предоставлении скидки 5% при пополнении транспортного приложения ЕЦК через Систему быстрых платежей (СБП) на официальном сайте ецк-рзн.рф. Особое предложение для владельцев Единой цифровой карты будет действовать с 15 августа по 15 ноября.

Таким образом, Рязанская область становится первым регионом России, где пользователям Единой цифровой карты жителя предоставляется такая возможность.

СБП — это быстрый, безопасный и выгодный способ совершать платежи: для пополнения необходимо перейти на главную страницу сайта ецк-рзн.рф, в блоке пополнения ввести номер транспортного носителя, и при выборе способа оплаты нажать «Оплатить через СБП со скидкой 5%».

Владельцы Единой цифровой карты могут:

— получать социальные выплаты, стипендии, льготы и пособия;

— оплачивать проезд в общественном транспорте банковским приложением, проездным или Электронным кошельком;

— пользоваться кешбэком, скидками и бонусами от банка-эмитента, платежной системы «Мир», партнеров проекта;

— получать информацию о социальных и медицинских услугах;

— пользоваться электронным читательским билетом;

— использовать систему контроля и управления доступом;

— оплачивать школьное питание;

— использовать ЕЦК как ски-пасс на популярные горнолыжные курорты страны.

В Рязанской области проект «Единая цифровая карта жителя» реализуется с прошлого года, когда на ПМЭФ-22, было подписано соглашение о сотрудничестве региона с Национальной платежной системой «Мир».

В практическую фазу проект перешел 1 января 2023 года. Его курирует региональное Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи, оператор проекта — компания ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ». С начала августа этого года любой житель Рязанской области может обратиться за получением Единой цифровой карты.

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